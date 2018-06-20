Национальная картинная галерея в Лондоне откроет экспозицию, посвященную Майклу Джексону

Более 40 полотен вошли в экспозицию "Майкл Джексон: на стене", которая открывается в лондонской Национальной картинной галерее в связи с 60-летием со дня рождения короля поп-музыки. Большинство из них принадлежат кисти Энди Уорхола (1928-1987). На выставке представлены несколько версий портрета Джексона в красном пиджаке, созданного Уорхолом в 1984 году для обложки журнала Time, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Песни, шаги и сексуальная аура Майкла Джексона создали потрясающий ритм десятилетия", - приводит газета The Guardian выдержку из статьи в том номере. Уорхол впервые встретился с королем поп-музыки в 1977 году в Нью-Йорке, где они были завсегдатаями ночного клуба Studio 54. Художник много раз фотографировал певца, в том числе на пресс-конференции в рамках турне Jacksons Victory, которое прошло в 1984 году.

Со времени смерти Джексона летом 2009 года образ певца стал одним из самых популярных в произведениях современных художников и скульпторов. Их постарался собрать воедино - из публичных и частных коллекций по всему миру - директор Национальной портретной галереи Николас Куллинан.

Недавно в Национальную картинную галерею покинули 24 сотрудника, а ее посещаемость снизилась более чем на треть, информирует The Guardian. Проведением выставки о Джексоне галерея хочет выправить положение, привлечь как можно больше зрителей.

Экспозиция "Майкл Джексон: на стене" пройдет с 28 июня по 21 октября этого года.





