В Армении и Арцахе на ЕГЭ высший балл получили 97 человек, неудовлетворительную оценку - 644

По уже подведенным итогам по предметам «Биология», «География», «Всемирная история», «Армянский язык и литература» и «Физика» высший балл – 20, получили 97 человек, неудовлетворительную оценку - 644 абитуриента. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал начальник отдела по внешним связям Центра тестирования Вардан Парсамян.

«В этом году по предмету «География» ЕГЭ сдавали 136 абитуриентов. 11 человек, или 8%, не набрали проходной балл. Средний балл - 13.49: 14 человек, или 10,3% получили 19-20 баллов»,- сказал начальник отдела по внешним связям Центра тестирования Вардан Парсамян.

По его словам, по предмету «География» 4 человека набрали 20 баллов, причем, и в прошлом году по предмету «География» 20 баллов набрали4 человека.

По предмету «Биология» ЕГЭ сдавали 578 абитуриентов. 84 человека, или 14,5%, не набрали проходной балл. Средний балл - 14.3. 20 баллов набрали 43 человека., в прошлом году таковых было 54 человека.

По предмету «Всемирная история» ЕГЭ сдавали 38 абитуриентов. 3-е не набрали проходной балл. Средний балл - 12.53. 5 человек, или 13,2% набрали 19-20 баллов»,- сказал начальник отдела по внешним связям Центра тестирования Вардан Парсамян.

По предмету «Армянский язык и литература» ЕГЭ сдавали 2402 абитуриента. 313 человек или 13% не набрали проходной балл. Средний балл - 12, 6. 24 человека набрали 20 баллов, 192 – 8%, набрали 19-20 баллов.

По предмету «Физика» ЕГЭ сдавали 882 абитуриента. 233 абитуриента или 26.4% не набрали проходной балл. Средний балл - 11.44. 25 человек набрали 20 баллов.

По словам Парсамяна, средние баллы в этом году в пределах нормы. В этом году также были обжалования, скорее – просьбы. Например, некоторые просили о снисхождении по причине плохого самочувствия, некоторые – говорили, что ошиблись, переводя результаты с черноввика и пр.

Комиссия рассматривает все жалобы, при наличии оснований оценка пересматривается, например, если есть вариант двойного ответа.