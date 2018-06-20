В Европарламенте подчеркнули важность решения миграционного вопроса

Будущее Евросоюза без решения проблемы миграции находится в опасности. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, такое мнение озвучил во вторник вечером глава Европарламента (ЕП) Антонио Таяни в распространенном пресс-службой ЕП кратком видеообращении.

"Мы должны достичь соглашения по миграции на следующем заседании Европейского совета (саммите ЕС 28-29 июня). Главным приоритетом остается защита внешних границ. Без этого решения будущее Европейского союза будет поставлено под угрозу", - заявил он.

Таяни пообещал, что ЕП будет активно работать над решением этой проблемы в тесном взаимодействии с Австрией, которая с 1 июля принимает ротационное председательство в Совете ЕС.

Ранее во вторник дипломатический источник ТАСС сообщил в Брюсселе, что главы государств и правительств ЕС обсудят концепцию реформы европейской миграционной системы на саммите Евросоюза 28-29 июня. Речь, в частности, пойдет о мерах по блокированию смены страны пребывания после получения убежища. Кроме того, участники саммита должны обсудить создание в сопредельных с ЕС государствах центров приема кандидатов на получение убежищ в странах Евросоюза, чтобы затем организовать упорядоченный въезд в сообщества лиц, которым убежище будет предоставлено.





