Европейские индексы - 19-06-18

МОСКВА, 20 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 19 июня:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 1.22% и составил 12677.97 пункта, французский CAC 40 снизился на 1.10% и составил 5390.63 пункта, британский FTSE снизился на 0.36% и составил 7603.85 пункта, а российский RTSI снизился на 0.34% и составил 1096.92 пункта.