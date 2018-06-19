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Арутюн Арутюнян и Артак Эрикян освобождены с занимаемых должностей


Директор отдела политических и информационных программ Общественной телекомпании Армении Арутюн Арутюнян и продюсер-руководитель новостной службы “Оракарг” Артак Эрикян согласно собственным заявлениям освобождены с занимаемых должностей.

Как сообщает Арменпресс, заявления об увольнении представили также ведущие программы “Оракарг” ЛАра Аракелян и Тарон Кохликян.

Ведущие написали об этом на своих страницах в Facebook.




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