Искусственный интеллект взял еще один рубеж. Теперь он может спорить с человеком

Семь лет назад суперкомпьютер IBM победил игроков американской интеллектуральной телевикторины Jeopardy. А сейчас искусственный интеллект доказал на практике, что может участвовать в дебатах - распознавать речь человека, осмысливать ее и аргументированно отвечать, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

IBM устроила в Сан-Франциско презентацию нового проекта - компьютера Debater, способного участвовать в дебатах. Машина слушает собеседника и спорит с ним.

При формировании ответов компьютер пользуется данными из базы миллионов документов - газетных статей и научных журналов. Дебаты ведутся без подготовки на случайные темы.

Судьи решили, что аргументы компьютера были более полными, в то время как у человека лучше получилось презентовать ответы.

Одним из недостатков машины были повторения одного и того же аргумента, но разными словами. Также компьютер иногда выдавал странно сформулированные фразы.

Одним из оппонентов компьютера была Ноа Овадия - чемпион израильского турнира по дебатам 2016 года. Она начала работать с IBM несколько месяцев назад.

Овадия сказала Би-би-си, что обучение компьютера навыкам аргументации сыграет большую роль для принятия правильных решений.