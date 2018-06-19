Иран не планирует увеличивать дальность полета своих ракет

Иран не планирует увеличивать дальность полета ракет, заявил командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) Мохаммад Али Джаафари, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"В научном плане у нас есть возможность увеличить дальность ракет, однако в данный момент наша политика не заключается в увеличении дальности ракет, поскольку на расстоянии 2000 километров и так находятся многие стратегические цели противников", — приводит слова Джаафари агентство Tasnim.

Тегеран после достижения соглашения по иранской ядерной программе в 2015 году несколько раз проводил испытания баллистических ракет как в 2016-м, так и в 2017 году, а в конце сентября 2017 года во время военного парада представил новую баллистическую ракету под названием "Хорремшахр" с дальностью полета 2 тысячи километров.

Ракетная программа Ирана, включающая разработку баллистических ракет, неоднократно подвергалась критике со стороны стран Запада. Однако в Тегеране подчеркивали, что развитие ракетной программы Исламской Республики осуществляется в целях самообороны и не направлено против других государств.