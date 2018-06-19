Японская принцесса приехала в Саранск на футбол

Японская принцесса Хисако Такамадо прибыла во вторник в Саранск, где посетит матч сборных Японии и Колумбии по футболу, как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал "Россия-24" (ВГТРК).

Телеканал подчеркивает, что это первый за 102 года визит в Россию члена японской императорской семьи.

Телеканал показал кадры посещения принцессой выставки в Саранске.

Принцесса Такамадо - председатель национальной ассоциации футбола Японии. с 1998 года она была на каждом Чемпионате мира и болела за свою сборную.

21 июня Такамадо поедет на тренировочную базу сборной Японии в Казани, а затем прилетит в Екатеринбург, чтобы лично наблюдать за матчем сборных Японии и Сенегала.