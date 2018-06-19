Реки на улицах и поваленные деревья - последствия проливного дождя в Тбилиси

Проливной дождь вновь создал проблемы в Тбилиси, в службу по управлению чрезвычайными ситуациями за ночь поступило более 200 обращений о помощи, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Наибольшее количество вызовов поступило от жителей двух районов столицы — Глдани-Надзаладеви и Исани-Самгори. Из-за обильных осадков на дорогах образовались реки, подтоплены были подвалы некоторых домов. А сильный ветер повалил деревья и повредил линии электропередач.

В результате сильного дождя оказалась подтоплена и подземная парковка торгового центра "Галери" на проспекте Руставели в центре Тбилиси. По предварительным данным, вода проникла и в несколько магазинов торгового центра.

Корме того, парализовано было движение автотранспорта у мостов в районе Варкетили на окраине города.

Вновь сложная ситуация возникла на территории, прилегающей к станции метро "Театр Ахметели". В подземном переходе затопило несколько магазинов.