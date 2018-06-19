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Сенат США принял проект бюджета Пентагона на $716 млрд


Сенат Конгресса США принял на заседании в понедельник законопроект о бюджете и направлениях политики министерства обороны страны на 2019 финансовый год (начнется с 1 октября текущего года). Законопроект был поддержан 85 голосами, против выступили 10 сенаторов, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Общий объем финансирования американского оборонного ведомства, согласно тексту документа, должен составить $716 млрд в соответствии с запросом президента США Дональда Трампа. Из этой суммы около $617 млрд предназначены непосредственно Пентагону, а остальная часть - на продолжение операций за рубежом. В первую очередь законопроект направлен на увеличение числа военнослужащих, оно вырастет примерно на 16 тыс. человек. Кроме того, на 2,6% будет увеличено их денежное довольствие. $40 млрд будут потрачены на обновление ВВС страны.

 

 




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