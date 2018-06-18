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Дубль Кейна принес победу сборной Англии в игре с Тунисом: группа G


Во втором матче первого тура группового этапа ЧМ-2018 в группе G сборная Англии выиграла у команды Туниса со счетом 2:1.

Как передает «Арменпресс», втором дубля стал лидер сборной Англии, нападающий лондонского «Тоттенхэма» Харри Кейн, который забил победный гол в компенсированное время. Ответный мяч тунисцы забили в первом тайме с пенальти.

Нападающий сборной Англии Харри Кейн признан лучшим игроком матча первого тура группового этапа ЧМ-2018 в группе G против команды Туниса, передает официальный сайт ФИФА. Англичане вырвали победу (2:1) в компенсированное время благодаря голу форварда лондонского «Тоттенхэма», который стал автором дубля.

Ранее в другом матче группы G сборная Бельгии забила 3 безответных мяча в ворота команды Панамы.

В следующем туре 23-го июня сборная Англии встретится с Панамой, а Бельгия встретится с Тунисом.

Фотографии - FIFA


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