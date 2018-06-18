Содержащийся на территории Манвела Григоряна тигр перевезен в Ереванский зоопарк

Тигр, который содержался на принадлежащей депутату НС от фракции Республиканской партии Армении, главе Союза добровольцев “Еркрапа” Манвелу Григоряну территории, перевезен в Ереванский зоопарк. Как сообщает Арменпресс, опубликовано видео Фонда защиты дикой природы и памятников, на котором видно, как специалисты усыпляют и перевозят тигра.

Напомним, что сотрудники Службы национальной безопасности Республики Армения в рамках функций, направленных на борьбу с преступностью, по уголовному делу, возбужденному по признакам части 2-й статьи 235-й УК РА, 16-го июня с.г. провели обыск в зоне отдыха на улице Лчапнья в селе Аршалуйс Армавирской области РА, по праву собственности принадлежащей генералу Манвелу Григоряну, а также в принадлежащем ему особняке в Эчмиадзине, расположенном по адресу ул.Алавердяна 46.

Зона отдыха, принадлежащая Манвелу Григоряну, была превращена в оружейный склад и автопарк с десятком ретро и современных автомобилей. Дача в Акналиче служила для генерала также складом для продуктов питания, средств гигиены, медикаментов, военной формы, на которых была пометка «паек солдата». Из писем, вложенных в коробках, адресованных военнослужащим, было очевидно, что содержимое коробок представляет собой отправленную еще во время четырехдневной апрельской войны 2016 года помощь для солдат на передовой.

Солдатские майки, носки, медикаменты, бинты, повязки, таблетки… Следственное управление СНБ в рамках предварительного следствия по уголовному делу, возбужденному по части 2-й статьи 235-й УК, выяснит, почему все это оказалось в Акналичской зоне отдыха героя Арцаха.

На складах в зоне отдыха были собраны также продукты питания, отправленные солдатам из десятков детских садов, школ и общин Республики: сгущенное молоко, макаронные изделия, томатная паста, консервированное мясо и овощи, даже средства гигиены, туалетная бумага. Во время обыска были обнаружены также продукты питания со специальной маркировкой «для солдата», поставленные Министерству обороны, которые не подлежат продаже или использованию для других нужд.

Следует также отметить об обнаруженных и изъятых с принадлежащей Манвелу Григоряну территории боеприпасах.

В ходе обыска, проведенного в зоне отдыха в доме 28 села Аршалуйс, были конфискованы 18 противотанковых минометов типа «ПГ-7», 20 гранат типа «Ф-1», 21.589 патронов различного калибра, 12 штук 400-граммовых брикетов тротиловой взрывчатки, 27 взрывателей типа «КД», 2 дула от пулемета и ряд других боеприпасов. Из принадлежащего Манвелу Григоряну особняка в Эчмиадзине, расположенного по адресу улица Алавердяна, дом 46, было конфисковано 79 ружей с заводскими номерами, 39 пистолетов с заводскими номерами, 12.300 патронов разного калибра. В особняке были также обнаружены десятки сертификатов о собственности.

В доме отдыха, принадлежащем Манвелу Григоряну, было обнаружено также три автопарка с коллекциями современных дорогостоящих автомобилей, ретро автомобилей, мотоциклов и снегоходов. Примечательно также, что были обнаружены также несколько внедорожников, предназначенных для Армии обороны в дни четырехдневной апрельской войны, и машина скорой помощи. Они были предоставлены в дар Армии обороны представителями армянской общины России, которые М.Григорян оформил на имена своих родственников и перевез в свой собственный автопарк.

Депутат НС в доме отдыха имеет также собственный зоопарк с тигром, медведями, страусами, имеется ипподром. На основании полученных данных стало ясно, что продукты питания, предусмотренные для солдат-участников четырехдневной апрельской войны, Манвел Григорян использовал для кормления животных в собственном зоопарке.

Предварительное следствие по уголовному делу продолжается. О процессе и результатах будет предоставлена дополнительная информация.