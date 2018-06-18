Оник Гаспарян назначен первым заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Армения
Указом президента Республики Армения, Оник Гаспарян назначен первым заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Армения. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении.
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