Все фигуранты дела Манвела Григоряна должны быть выявлены, вне зависимости от их званий и статусов: Никол Пашинян

Под председательством премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна состоялось внеочередное заседание правительства.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, в начале заседания премьер-министр Пашинян, в частности, сказал: “Я думаю, вы знаете о вчерашних и позавчерашних событиях. В доме депутата Национального Собрания Манвела Григоряна и на принадлежащих ему территориях были проведены обыски. Не нарушая презумпцию невиновности, я хочу отметить, что мы имеем дело, пожалуй, с самым масштабным коррупционным разоблачением в истории Третьей республики. Оно выделяется тем, что результаты разоблачения стали настоящим шоком и потрясением для армянской общественности. Дело передано в Специальную следственную службу, я надеюсь, что расследование будет проведено на должном уровне, и Генеральная прокуратура обеспечит надлежащий уровень следствия. Скажу, что как я, так и армянское общество не видит какого-либо препятствия, чтобы все фигуранты данного дела были выявлены и призваны к ответственности – вне зависимости от их званий, статусов и других сопутствующих обстоятельств. Это дело должно быть раскрыто до конца”.

Перейдя к вопросам повестки дня, правительство решило предложить председателю Национального Собрания 19 июня, в 11:00 часов, созвать внеочередное заседание НС, на котором будет обсужден вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении депутата Национального Собрания Манвела Григоряна и удовлетворении ходатайства Генерального прокурора Республики Армения о лишении его свободы.

Следующим вопросом повестки правительство внесло изменения в принятое 8 июня соответствующее решение, которое позволит НС 19-го июня начать работу с обсуждения со связанного с Манвелом Григоряном ходатайства. Только после этого парламент перейдет к обсуждению других вопросов повестки.

”, - подчеркнул Никол Пашинян.