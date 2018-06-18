Китай обнародовал список облагаемых пошлинами товаров из США на сумму $50 млрд

Власти Китая обнародовали список из 659 наименований американских импортных товаров, на которые будут введены ответные пошлины в размере 25%. Как передает Арменпресс, об этом в субботу сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на Госсовет КНР.

Отмечается, что тарифы на 545 наименований продукции США, в том числе сельскохозяйственные товары, транспортные средства и морепродукты на сумму порядка $34 млрд вступят в силу 6 июля 2018 года. Дата введения пошлин на энергетику, химическую промышленность и медицинское оборудование будет известна позже.

Ранее Белый дом объявил, что Соединенные Штаты намерены ввести таможенные пошлины в размере 25% на импортируемые из Китая товары на сумму $50 млрд. Ожидается, что они затронут такие сферы, как аэрокосмическая промышленность, информационные и коммуникационные технологии, робототехника, промышленное оборудование, новые материалы и автомобилестроение.