В Японии около 800 человек разместили в эвакуационных центрах

Около 800 человек размещены во временных центрах для эвакуированных жителей префектуры Осака в Японии после сильного землетрясения в понедельник. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает информационное агентство Киодо.

По его данным, всего в префектуре открыто 395 эвакуационных центров. Подробности их работы и то, как долго люди будут там оставаться, выяснить пока не удалось.

По данным местных властей, во время землетрясения магнитудой 6,1 в западной Японии погибли три человека, еще около 230 получили травмы. Сообщений о крупных разрушениях не поступало.

После сильных землетрясений в течение некоторого времени люди остаются в эвакуационных центрах из-за угрозы повторных подземных толчков.