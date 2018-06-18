Дом Лазарянов в Армянском переулке, от армянской культуры – до работы с туристами: посольство Армении в РФ выступает с туристическими программами

Посольство Армении в РФ выступает с туристическими программами, представляя общественности возможности Армении в отрасли туризма.

Из посольства Армении в РФ сообщили «Арменпресс», что они активно сотрудничают с турагентствами, организуя посещения посольства, часть здания которого превращена в музей. Прежде всего, туристический интерес представляет само здание посольства Армении в РФ – исторический Дом Лазарянов. Уже 200 лет, как Дом Лазарянов в Армянском переулке является его основным украшением. В 2017 он был отреставрирован.

Для привлечения посетителей здесь периодически проводятся культурные мероприятия, в рамках которых представляются армянская национальная одежда, произведения амянских живописцев, организуются встречи с армянскими писателями и пр.

К этому прилагается и работа с туроператорами. Ежемесячно посольство ;посещают до 200 визитеров.

Уже больше года, как в посольстве проводится программа «Окей, Армения», по развитию группового туризма. Работа направлена на проведение корпоративных мероприятий в Армении. Уже есть заинтересованные. Работа будет продолжена в крупных городах РФ.

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Анна Гзирян