Пять мигрантов погибли в результате автоаварии в Техасе

Пять нелегальных мигрантов погибли в ДТП, пытаясь скрыться от пограничников в США. Как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал News 4 San Antonio со ссылкой на местные власти.

По данным телеканала, автомобиль, в котором находились 14 человек, включая водителя, пытался скрыться от пограничников в штате Техас. В результате ДТП пять нелегальных мигрантов погибли, остальные получили ранения и были госпитализированы. По предварительным данным, водитель — гражданин США.