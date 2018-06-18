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Пять мигрантов погибли в результате автоаварии в Техасе


Пять нелегальных мигрантов погибли в ДТП, пытаясь скрыться от пограничников в США. Как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал News 4 San Antonio со ссылкой на местные власти.

По данным телеканала, автомобиль, в котором находились 14 человек, включая водителя, пытался скрыться от пограничников в штате Техас. В результате ДТП пять нелегальных мигрантов погибли, остальные получили ранения и были госпитализированы. По предварительным данным, водитель — гражданин США.

 




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