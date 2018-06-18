Израиль поразил девять целей ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск воздушных змеев

Израильские истребители атаковали в понедельник девять принадлежащих ХАМАС целей в секторе Газа в ответ на запуск горящих воздушных шаров и змеев на территорию еврейского государства с целью поджога. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля в распространенном заявлении.

"Некоторое время назад истребители ВВС Израиля нанесли удары по девяти объектам в двух военных лагерях и на базе по производству боеприпасов, принадлежащих террористической организации ХАМАС в северной части сектора Газа, - говорится в документе. - Удары проводились в ответ на запуск в Израиль воздушных змеев и воздушных шаров с закрепленными горящими предметами и устройствами. Это террористические акты, которые угрожают жителям юга Израиля и наносят значительный ущерб сельскохозяйственным районам Израиля".

Как также сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля, радикалы из сектора Газа запустили в понедельник три ракеты по Израилю, одна из них упала внутри палестинского анклава.