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Президент Армении назначил судью Апелляционного гражданского суда


Президент Армении Армен Саркисян назначил Ани Мхитарян судьей Апелляционного гражданского суда. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении.


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