Никол Пашинян принял Кшиштофа Пендерецкого и его жену

Премьер-министр Никол Пашинян принял всемирно известного польского композитора и дирижера Кшиштофа Пендерецкого и его жену Эльжбету Пендерецкую. Известный музыкант находится в Армении для участия в финальном туре 14-го международного конкурса Арама Хачатуряна.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, приветствуя гостей, премьер-министр отметил, что рад принять их в Армении, где любят и высоко ценят Кшиштофа Пендерецкого и его искусство. Никол Пашинян выразил надежду, что маэстро Пендерецкий и впредь будет с энтузиазмом укреплять армяно-польскую дружбу и культурные связи.

Кшиштоф Пендерецкий отметил, что уровень музыкального исполнения в Армении очень высок: это касается и оркестра, и отдельных музыкантов. “Для меня и моей супруги большое удовольствие и счастье находиться в Армении”, - сказал Кшиштоф Пендерецкий и подчеркнул важность организации и проведения Международного конкурса имени Арама Хачатуряна на высоком уровне. По его словам, это свидетельствует о том, что в Армении культуре уделяется большое внимание на государственном уровне.