В этом году ереванский кинофестиваль «Золотой абрикос получил» более 600 заявок из 83 стран.

Во внеконкурсной программе будет показано 110 фильмов. Как передает «Арменпресс», об этом сообщают организаторы фестиваля на специально созванной пресс-конференции.

В рамках конкурсной программы "Армянская панорама" XV международного кинофестиваля "Золотой абрикос" будут представлены 27 картин из 9-ти стран, заявил журналистам в пятницу координатор программы "Армянская панорама" Арцви Бахчинян.

Фильмы открытия и закрытия кинофестиваля

Фетиваль стартует с показа ленты Робера Гедикяна «Особняк», на закрытии будет показан фильм «Человек, убивший Дон-Кихота» Терри Гиллиама.

Член жюри международного игрового кино Карен Аванесян, в свою очередь, добавил, что будут представлены картины известных режиссеров из 8-и стран, причем несколько фильмов являются совместными проектами.

В рамках конкурсной программы "Армянская панорама" XV международного кинофестиваля "Золотой абрикос" будут представлены 27 картин из 9-ти стран, заявил оординатор программы "Армянская панорама" Арцви Бахчинян. "Главный сюжет большей части всех этих фильмов стал уже традиционным - Геноцид армян в Османской империи, армяно-турецкие отношения, арцахская война. В основном эти картины познавательные. Новинкой можно считать фильмы–портреты об известных армянских общественных деятелях", - сказал Бахчинян. В рамках программы будут представлены 9 игровых и 18 документальных картин. Два фильма будут идти на западноармянском языке.

Руководитель международного отдела кинофестиваля Варвара Ованнисян, в свою очередь, сообщила, что для участия в кинофестивале было подано заявок на 600 картин из 83-х стран, но в основную часть фестиваля было отобрано 110 фильмов.



"Во внеконкурсной программе будут участвовать уникальные картины, некоторые из которых за последний год удостоились мировых известных премий. Одна из них – лауреат Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля фильм "Магазинные воришки" японского режиссера Хирокадзу Корээд", - сказала она.



В программе будут представлены также участники Венецианского, Берлинского, Роттердамского кинофестивалей.



Ованнсиян подчеркнула, что XV международный кинофестиваль будет посвящен 100-летнему юбилею шведского режиссера Ингмара Бергмана и будет показана серия его картин.



"Мы включили во внеконкурсную программу также картину "Слон сидит спокойно" китайского кинорежиссера Ху Бо, покончившего с собой при трагических обстоятельствах, в знак памяти о его таланту", - сказала она.

XV международный кинофестиваль "Золотой абрикос" пройдет в Ереване с 8-го по 15 июля 2018 года. Председателем жюри игровых фильмов на XV кинофестивале будет иранский кинорежиссер, сценарист и продюсер, лауреат премий "Золотой медведь", "Золотой глобус", оскароносный Асгар Фархади. В составе жюри - также председатель Европейского кинорынка, обладатель специального приза Berlinale Camera Беки Пробст, российский кинорежиссер и сценарист, лауреат премии "Ника" Борис Хлебников, французский режиссер армянского происхождения, призер фестиваля в Локарно Валери Масадян, английский кинооператор и кинорежиссер, член Британского общества кинооператоров Ларри Смит.Председателем жюри документальных фильмов будет известный режиссер документального современного кино Чжао Лян (Китай). В составе жюри - также российский режиссер, сценарист, продюсер Алексей Вахрушев, литовский кинорежиссер-документалист Аудрюс Стонис, нидерландский режиссер и продюсер Бен ван Лисхаут.Кинофестиваль "Золотой абрикос" проводится в Ереване с 2004 года и считается одним из самых престижных в регионе.