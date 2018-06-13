В Кремлевском дворце стартовала встреча Никола Пашиняна и Владимира Путина

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян в Кремлевском дворце встретился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Как передает корреспондент Арменпресс из Москвы, в повестке встречи находятся вопросы двустороннего интереса.

Это вторая встреча Никола Пашиняна с президентом России Владимиром Путиным после избрания на пост премьер-министра. Впервые они встретились 14 мая в Сочи.

В рамках визита в Москву премьер-министр примет участие в церемонии открытия бюста Герою Советского Союза, главному маршалу бронетанковых войск СССР Амазаспу Бабаджаняну. Никол Пашинян на стадионе «Лужники» будет присутствовать на церемонии открытия Чемпионата мира по футболу и на первом матче чемпионата.

Анна Гзирян