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В Кремлевском дворце стартовала встреча Никола Пашиняна и Владимира Путина


Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян в Кремлевском дворце встретился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Как передает корреспондент Арменпресс из Москвы, в повестке встречи находятся вопросы двустороннего интереса.

Это вторая встреча Никола Пашиняна с президентом России Владимиром Путиным после избрания на пост премьер-министра. Впервые они встретились 14 мая в Сочи.

В рамках визита в Москву премьер-министр примет участие в церемонии открытия бюста Герою Советского Союза, главному маршалу бронетанковых войск СССР Амазаспу Бабаджаняну. Никол Пашинян на стадионе «Лужники» будет присутствовать на церемонии открытия Чемпионата мира по футболу и на первом матче чемпионата.

Анна Гзирян




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