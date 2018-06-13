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Необычный кофе с брокколи можно попробовать в Австралии


В Австралии изобрели новый вид кофе, в который добавляется порошок из брокколи. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Daily Mail.

Ученые взялись за разработку нового напитка, так как 51% австралийцев употребляют недостаточное количество овощей, фруктов и зелени. Эксперты считают, что добавление специально разработанного порошка брокколи в кофе поможет улучшить здоровье людей. Они надеются, что порошок позволит получить необходимые полезные вещества.

"Две столовые ложки порошка брокколи эквивалентны одной порции овощей", — говорит ученый Государственного объединения научных и прикладных исследований Мэриэнн Августин.

 

 




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