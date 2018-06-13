Путин сообщил, что Алиев нанесет следующий визит в Россию 30 августа
Президент России Владимир Путин сообщил, что Москва готовится к следующему визиту президента Азербайджана Ильхама Алиева в РФ 30 августа, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
"Что касается наших двусторонних отношений, то мы их основательно и глубоко обсудим, позанимаемся этим 30 августа в ходе вашего визита в Россию", - сказал российский лидер на встрече в Кремле с азербайджанским коллегой.
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