Ким Чен Ын заявил, что КНДР и США должны прекратить взаимную вражду

Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил на переговорах с президентом США Дональдом Трампом, что для того, чтобы достигнуть денуклеаризации Корейского полуострова, США и КНДР должны воздерживаться от противостояния и принимать меры для гарантии стабильности. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство ЦТАК.

"Ким Чен Ын заявил, что в целях достижения мира и стабильности на Корейском полуострове и для реализации денуклеаризации, две страны должны взять на себя обязательства по воздержанию от враждебных действий друг против друга, основываясь на взаимопонимании, и предпринять законные и институциональные меры для гарантий этого", — сообщает агентство.

"Ким Чен Ын и Трамп выразили единую позицию относительно важности соблюдения принципа пошаговых и единовременных действий для достижения мира, стабильности и денуклеаризации Корейского полуострова", — подчеркивается в сообщении ЦТАК.

AP Photo / Evan Vucci