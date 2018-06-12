На разных участках линии соприкосновения наблюдаются активные передвижения и накопления военной техники и человеческой силы противника.

Министерство обороны Республики Арцах сообщает, что в последние дни на разных участках линии соприкосновения карабахско-азербайджанских противоборствующих войск происходят активные передвижения и накопления военной техники и человеческой силы противника.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Республики Арцах, в последнее время Азербайджан продемонстрировал значительную активность в области информации, которая выражается в обилии потока дезинформации и пропагандистского видео.

Поставив перед собой цель “должным образом” представить внутренней и внешней аудитории “достижения” собственных ВС, официальный Баку сначала сообщил о том, что якобы в нахиджеванском участке захватил 11 тысяч гектаров территории, а потом разместил в интернете записи использования реактивных систем залпового огня «Полонез» и израильского оперативно-тактического ракетного комплекса LORA.

Примечательно, что параллельно видеоинформационной кампании, в последние дни на разных участках линии соприкосновения карабахско-азербайджанских противоборствующих войск происходят активные передвижения и накопления военной техники и человеческой силы противника.

Передовые подразделения Армии обороны внимательно следят за действиями противника и предпринимают вытекающие из этой ситуации все необходимые меры.