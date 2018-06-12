Затоплены дома и огороды - три региона Грузии пострадали от дождя

Проливной дождь обрушился на населенные пункты в трех регионах Восточной Грузии и затопил первые этажи домов, приусадебные участки и фруктовые сады. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Первый канал.

От проливного дождя и града пострадали несколько сел в Горийском районе (регион Шида-Картли), особенно Меджврисхеви и Ахалубани.

Непогода создала проблемы и жителям города Рустави (регион Квемо Картли), который расположен примерно в 30 километрах от Тбилиси. Затоплены были несколько улиц, из-за чего осложнилось передвижение транспорта.

Пострадали от ливня и населенные пункты Гурджаанского района (регион Кахети).

Проливной дождь в ночь на вторник обрушился и на столицу Грузии. Затоплены были улицы, торговые объекты, подземные переходы и парковки. Как оказалось, загрязнены были водосточные канавы.

Практически всю ночь в Тбилиси были мобилизованы все пожарно-спасательные бригады.