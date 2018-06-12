WSJ: стоимость активов зятя и дочери Трампа возросла на десятки миллионов долларов

Стоимость активов старшего советника президента США Джареда Кушнера и его жены Иванки Трамп возросла за год на несколько десятков миллионов долларов. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в понедельник газета Wall Street Journal.

Издание приводит полученные из Белого дома сведения о финансовом состоянии Кушнера и Трамп, являющейся дочерью главы государства. Совокупная стоимость их активов оценивается от $229 млн до $786 млн. В 2017 году данный показатель составлял от $203 млн до $740 млн. Верхний предел активов может быть выше, так как бренд одежды и аксессуаров, который Иванка Трамп передала в трастовый фонд, стоит теперь более $50 млн.

Издание обращает внимание на то, что в 2017 году долговые и ликвидные обязательства зятя и дочери президента США доходили до $200 млн. Из них $65 млн были выплачены.