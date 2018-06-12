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США обязались предоставить КНДР гарантии безопасности в обмен на денуклеаризацию


КНДР взяла на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны США.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в документе, который лидер КНДР Ким Чен Ын подписал во вторник совместно с президентом США Дональдом Трампом по итогам саммита в Сингапуре.

Глава вашингтонской администрации показал журналистам документ. Им удалось сфотографировать его.

Трамп "берет на себя обязательство предоставить КНДР гарантии безопасности, председатель [Государственного совета] Ким Чен Ын подтвердил свою твердую и непоколебимую приверженность завершению денуклеаризации Корейского полуострова", отмечается в документе.

AP Photo/Evan Vucci 


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