По требованию премьера отложен вопрос о назначении председателя Государственного комитета по градостроительству

Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна, вопрос о назначении председателя Государственного комитета по градостроительству был снят с повестки заседания правительства.

Как сообщает Арменпресс, представляя единственного кандидата Аветика Элояна, заместитель премьер-министра Армении Тигран Авинян сказал, что он находится в самолете, приезжает в Армению из США.

«Он в самолете и будет в Армении в 23 часа. Аветик Элоян был в Соединенных Штатах», - сказал Авинян.

В ответ на это премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что так нельзя. «Я предлагаю снять вопрос (о назначении – ред.) с повестки», - сказал он.