Беларусь продала Азербайджану реактивные системы залпового огня «Полонез»

Беларусь продала Азербайджану реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Полонез».

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на minval.az, президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял участие в открытии воинской части Ракетных войск Минобороны этой страны. На фотографиях, опубликованных официальным сайтом оборонного ведомства Азербайджана, отчетливо видны белорусские РСЗО «Полонез».

Российская газета “Коммерсант” писала в апреле, что в 2018 году Белоруссия планирует приступить к выполнению первого экспортного контракта на поставку десяти реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Полонез». Вероятным заказчиком системы издание называло Азербайджан. Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов в 2017 году посещал Минск, где знакомился с технологией производства РСЗО.

Согласно информации издания, первый твердый контракт подразумевает передачу 10 комплектов РСЗО (туда входят ракеты, транспортно-заряжающие машины, пункт управления, радиолокационные станции и т. д.).

Один из военно-промышленных источников газеты утверждал, что Азербайджан давно присматривался к белорусскому ВПК «по соображениям цены».

Вместе с тем в Госкомвоенпроме Беларуси не стали комментировать поставку РСЗО «Полонез» в Азербайджан, сославшись на конфиденциальность контрактов в рамках военно-технического сотрудничества. «Эту информацию мы не комментируем», — сказал представитель Госкомвоенпрома «Интерфаксу».