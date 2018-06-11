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Обязательная составляющая накопительного пенсионного фонда войдет в силу с 1-го июля: правительство Армении обсуждает вопрос о 7.5% выплат вместо 5%


На внеочердном заседании правительство Армении обсудит 11-го июня проект заакона, по которому с 1-го июля войдет в силу обязательная составляющая выплат в накопительный пенсионный фонд.

 Как передает «Арменпресс», по проекту закона с 1-го июля 10%-ные отчисления в накопительный пенсионный фонд будут формироваться следующим образом:  2.5% платит работник,  7.5% - государство. По нынешнему положению дел 10%-ные отчисления в накопительный пенсионный фонд формируются в равном долевом участии – по 5% платят и работник,  и государство.  

На данный момент, даже без обязательности выплат в накопительный пенсионный фонд, в нем, практически, участвуют все работающие. В выплат в накопительный пенсионный фонд уже поступило около 120 млрд драмов, из коих 70% вложено в экономику Армении.

В управлении накопительным пенсионным фондом участвуют такие компании, руководство которых пользуется авторитетом.


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