Постановка "Гарри Поттер и проклятое дитя" (Harry Potter and the Cursed Child) названа лучшим драматическим спектаклем завершившегося бродвейского сезона. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом объявлено в воскресенье в ходе 72-й церемонии награждения престижной театральной премии Tony в Нью-Йорке. Трансляцию мероприятия ведет телекомпания CBS.

Спектакль поставлен по изданной в 2016 году одноименной пьесе, которая была создана при участии Джоан Роулинг - автора серии книг про юного волшебника. "Проклятое дитя" является восьмой частью приключений Гарри Поттера. Пьеса берет начало 19 лет спустя после событий последней книги и рассказывает о жизни взрослого Гарри, его друзей и их детей.

Премьера постановки состоялась в Лондоне в 2016 году. Там спектакль был удостоен театральной премии имени Лоуренса Оливье в девяти номинациях.

Бродвейская версия "Проклятого дитя" номинировалась в этом году на 10 премий Tony. Спектакль сумел победить в шести номинациях, включая "Лучшую режиссуру драматического спектакля", "Лучший дизайн костюмов" и "Лучший дизайн сцены".

Лучшим возобновленным драматическим спектаклем назвали постановку пьесы Тони Кушнера "Ангелы в Америке" (Angels in America). Сыгравший в нем главную мужскую роль актер Эндрю Гарфилд также был отмечен премией Tony. Лучшей актрисой назвали 82-летнюю британку, обладательницу двух премий "Оскар" Гленду Джексон, сыгравшую в постановке "Три высокие женщины" (Three Tall Women).

Премия Tony присваивается ежегодно за достижения в области развития американского театрального искусства. Она названа в честь актрисы, сценариста, режиссера и филантропа Антуанетты (Тони) Перри, ушедшей из жизни в 1946 году. В США Tony считается аналогом премии "Оскар" в кино, Grammy - в музыке и Emmy - в телевизионном искусстве. Лауреатам награды вручается закрепленный на постаменте медальон, на одной стороне которого изображены античные маски трагедии и комедии, а на другой - профиль Перри.