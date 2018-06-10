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Бако Саакян обсудил с представителями партий внутриполитическую ситуацию в Арцахе


9 июня Президент Республики Арцах Бако Саакян встретился с руководителями и группой представителей партии АРФ «Дашнакцутюн», Демократической партии Арцаха и партии «Азат Айреник».

Как сообщили Арменпресс в  Главном информационном  управлении  аппарата президента Республики Арцах, был обсужден ряд вопросов, касающихся внутриполитической ситуации в стране.

Обе стороны отметили необходимость сохранять стабильность в республике, руководствоваться исключительно государственными интересами, следуя в данном контексте букве и духу закона и Конституции. 


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