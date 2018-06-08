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ЕС изменил мандат миссии в Косове


Евросоюз изменил мандат миссии сообщества в Косово (EULEX) и продлил ее на два года - до 14 июня 2020 года. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщила в пятницу пресс-служба Совета ЕС.

"8 июня 2018 года Совет решил переориентировать мандат миссии ЕС по верховенству закона в Косово, - говорится в заявлении. - Сегодняшнее решение завершает судебно-исполнительную часть мандата миссии: Косово возьмет на себя ответственность за все переданные ему расследования, судебные преследования и судебные процессы".

Пересмотренный мандат будет действовать до 14 июня 2020 года.

Миссия ЕС в Косово была запущена в феврале 2008 года. Она выполняет задачу по поддержанию правопорядка, мира и стабильности в регионе совместно с международными силами под командованием НАТО.

 




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