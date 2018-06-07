Археологи нашли при раскопках в Ахцке уникальную надгробную плиту и дворцовую постройку

Возобновились раскопки в древнем поселении в селе Ахцк, и сразу же были обнаружены дворцовая постройка и надгробная плита с вырезанным крестом, не имеющем своего аналога и имеющем уникальное значение для армянской археологической действительности. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами рассказал заместитель директора Научно-исследовательского центра историко-культурного наследия Министерства культуры, археолог Акоп Симонян.

По его словам, найденная надгробная плита с вырезанным крестом, не имеющем своего аналога и имеющем уникальное значение для армянской археологической действительности, свидетельствует об особом значении захоронения.

«Это значит, что здесь покоятся останки очень важного человека, скажем духовного лица, представителя княжеского рода или даже царской особы, что предстоит еще выяснить»,- отметил археолог.

По его словам, в ходе раскопок выяснилось, что Ахцк был важным поселением городского типа, занимающем территорию площадью как минимум в 50 га: здесь найдены средневековые монументы, барельефы и другие археологические памятники.

«В 2017 году найдено огромное дворцовое строение, имеющее длину в 30 м и ширину в 15м. оно уникально тем, что это единственная дворцовая палата раннего средневековья (4-ый век), сохранившая свою целостность»,- отметил Акоп Симонян.