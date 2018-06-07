В Армении военнослужащие ЮВО начали изучать комплекс РЭБ «Инфауна»

Военнослужащие, прибывшие для прохождения службы в подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, начали изучать современные комплексы «Инфауна».

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, в ходе занятий под руководством начальника службы РЭБ соединения в течение недели военнослужащие изучают тактико-технические, специальные и ходовые характеристики современных комплексов радиоэлектронной борьбы «Инфауна» и учатся выполнять нормативы по их разворачиванию из походного положения в боевое. В режимах радиоразведки и радио-подавления молодые военнослужащие учатся выявлять важнейшие цели и объекты РЭБ в условиях «экстремального» жаркого климата на высоте более 1,5 тыс. метров над уровнем моря.

При подготовке экипажей военнослужащие пройдут обучение в управлении комплексом в горной местности, поиску и перехвату новейших разведывательных комплексов, в том числе низколетящих и беспилотных летательных аппаратов.

На занятиях по изучению современных комплексов РЭБ принимают участие около 100 военнослужащих и более 10 единиц военной техники.