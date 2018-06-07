Скончалась Кира Муратова

Режиссер Кира Муратова скончалась на 84-м году жизни. Как передает Арменпресс, об этом сообщил продюсер Юрий Минзянов.

"Ушла Кира… с ней целая эпоха…, — написал он в Facebook.

Соболезнования в связи со смертью режиссера выразил президент Украины Петр Порошенко.

Режиссер жила и работала в Одессе.

Известность Муратова получила с выходом картин "Короткие встречи" (1967 год) и "Долгие проводы" (1971 год), а "Астенический синдром" (1989 год) получил Гран-при Берлинского кинофестиваля.

В фильмах Муратовой снимались Владимир Высоцкий, Олег Табаков, Рената Литвинова. Последняя картина режиссера "Вечное возвращение" вышла в 2012 года.

Кира Муратова — народная артистка Украины, лауреат Государственной премии Украины. Награждена украинским орденом Ярослава Мудрого.