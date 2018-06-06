Время в Ереване: 11:07:36,   6 Июнь

Девушек оденут в «полуголые» джинсы


Бренд-производитель одежды Bless представил Mesh jeans («джинсы с сеткой») на сайте ретейл-магазина Opening Ceremony. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Metro.

Чтобы создать новую модель, дизайнеры полностью переделали винтажные штаны Levi’s 501: они разрезали их сбоку и вставили прозрачную сетку, напоминающую колготки. Такие асимметричные джинсы позволят девушкам продемонстрировать боковую часть ноги от ягодицы до лодыжки.

 




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