Девушек оденут в «полуголые» джинсы

Бренд-производитель одежды Bless представил Mesh jeans («джинсы с сеткой») на сайте ретейл-магазина Opening Ceremony. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Metro.

Чтобы создать новую модель, дизайнеры полностью переделали винтажные штаны Levi’s 501: они разрезали их сбоку и вставили прозрачную сетку, напоминающую колготки. Такие асимметричные джинсы позволят девушкам продемонстрировать боковую часть ноги от ягодицы до лодыжки.