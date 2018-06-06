СМИ: в Японии разработали летающий зонтик

Небольшой беспилотный аппарат с прочным навесом, с помощью которого можно укрываться от дождя, разработали в Японии. Его создала, как сообщил в среду телеканал NHK, небольшая венчурная компания Asahi Power Service из города Ояма.

В настоящее время специалисты разработали две успешно действующие модели "летающего зонтика". Они снабжены камерами распознавания владельца и могут защищать его от дождя даже при достаточно быстрой ходьбе.

В компании сообщили, что намерены предложить на рынке свой товар примерно через два года, передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Президент Asahi Power Service Кэндзи Судзуки рассказал телекомпании, что мысль о летающем зонтике пришла ему в голову во время внезапно начавшегося ливня, когда у него были заняты обе руки. По словам изобретателя, главная задача теперь заключается в снижении себестоимости, а также в необходимости научить дроны не сталкиваться в воздухе над головами у владельцев.



