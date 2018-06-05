Глава МИД Армении встретится в Москве с армянскими студентами

По приглашению министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян отбудет с рабочим визитом в Москву с 6 по 7 июня.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, в ходе визита Зограб Мнацаканян встретится с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, депутатами Государственной Думы и сенаторами Федерального Совета.

Министр иностранных дел Армении встретится также с обучающимися в Москве армянскими студентами.