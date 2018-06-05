Марсоход Curiosity провел первый анализ пород после поломки бура

Ровер Curiosity впервые за последний год успешно проанализировал образец грунта, добытый при помощи починенной буровой установки, сломавшейся в декабре 2016 года. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Лаборатория реактивного движения НАСА.

"Научная команда была уверена в том, что инженеры не подведут – мы были настолько в этом убеждены, что мы вернулись назад в ту точку, где мы хотели взять образцы больше года назад. Этот гамбит оправдал себя, и теперь у нас есть один из ключевых кусочков истории Марса, который бы оставался недоступным для нас в другом случае", — заявил Ашвин Васавада (Ashwin Vasavada), руководитель миссии Curiosity.