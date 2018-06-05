Владимир Лисин стал богатейшим россиянином в рейтинге Bloomberg

Основной владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин стал самым богатым человеком в России, обогнав председателя совета директоров "Северстали" Алексея Мордашова. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, это следует из данных списка Bloomberg Billionaires Index (ежедневно обновляемый рейтинг агентства).

В общем рейтинге Лисин в данный момент занимает 45-ую строчку. По данным Bloomberg, в понедельник акции НЛМК выросли на 3,5%, а с начала года состояние Лисина увеличилось на $2,17 млрд и составляет сейчас около $20,2 млрд.

Алексей Мордашов на данный момент занимает 46 место в рейтинге. Его состояние с начало года увеличилось, по оценкам агентства, на $506 млн. Лидером среди россиян в Bloomberg Billionaires Index он был в течение 267 дней.

В марте Лисин стал также богатейшим россиянином по версии журнала Forbes.



