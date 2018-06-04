Зампредседателя КГД Армении приглашен в СНБ на допрос по делу о коррупции в супермаркетах

Заместитель председателя Комитета по госдоходам Армении Рафик Машадян будет допрошен в Службе национальной безопасности Армении по делу о коррупции в супермаркетах.

Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал директор СНБ Армении Артур Ванецян.

"Он будет приглашен в СНБ в качестве свидетеля, даст показания, и после оценки его показаний будет решен вопрос его дальнейшего статуса в рамках возбужденного уголовного дела", - сказал Ванецян.

По его словам, факт того, что Машадян лишь недавно назначен на эту должность, не означает его неприкосновенность, так как он долгое время работал в этой структуре.



30 мая СНБ Армении сообщила о раскрытии коррупционной схемы, по которой крупная компания Alex Holding регистрировала сотни фейковых частников, через которых продавала товары по 5% (по заявлению СНБ — 2%) налога с оборота вместо НДС и налога на прибыль по 20%.

Выяснилось, что согласие на эти схемы (формально законные, но фактически скрывающие налоги) дало прежнее руководство Комитета госдоходов Армении, чтобы в крупных магазинах не повышались цены на фрукты и овощи.

Ранее СНБ Армении также раскрыла многомиллионные преступные схемы с участием чиновников Комитета по госдоходам. Стало известно, что с 1-го августа 2017 года по 1-ое мая 2018 года посредством представителей организаций, занимающихся грузоперевозками, компания "Норфолк Консалтинг" получила наличными 37,6 млн. долларов, из которых 26,4 млн. - за растаможку ввезенных в Армению товаров, а 11,2 млн. за оказанные хозсубъектам услуги. Компания не доплатила в госбюджет около 7 млн. долларов.

НС Армении на специальном заседании во вторник не избрало лидера армянской оппозиции Никола Пашиняна на пост премьер-министра. За кандидатуру Пашиняна проголосовало 45 депутатов при необходимых 53 голосов.



Никол Пашинян объявил о выдвижении своей кандидатуре на пост премьер-министра 3 мая и прекращении мирных акций гражданского неповиновения по всей республике.

Пашинян отметил, что депутаты фракций «Выход», АРФ «Дашнакцутюн», блок «Царукян» поставят свои подписи, чтобы поддержать кандидатуру Пашиняна на пост премьер-министра.

НС Армении на особом заседании 8-го мая открытым голосованием избрало лидера фракции «Елк» Никола Пашиняна премьер-министром Армении. Как передает «Арменпресс», «за» проголосовали 59 депутатов, «против» - 42 депутатов.

Согласно Конституции Армении, после избрания премьер-министра, в течение 15 дней после назначения премьер-министра формируется правительство Армении. После своего назначения премьер-министр в течение 5 дней предлагает президенту Армении кандидатуры вице-премьеров и министров. В течение 20 дней после формирования правительства премьер-министр представляет НС Армении программу правительства Армении. НС Армении дает одобрение программе правительства Армении в течение 7 дней, большинством голосов от общего числа депутатов. Если НС Армении не одобряет программу правительства Армении и не избирает нового премьер-министра, НС Армении распускается силою закона. Если НС Армении избирает премьер-министра, но не одобряет программу правительства Армении, НС Армении распускается силою закона.