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Путин назвал причину переносов встречи с Трампом


Российский президент Владимир Путин заявил, что его встреча с американским лидером Дональдом Трампом до сих пор не состоялась из-за ожесточенной внутриполитической борьбы в США.

"Это нужно спросить у наших коллег из Соединенных Штатов. На мой взгляд, это последствие ожесточенной внутриполитической борьбы в США", — как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил Путин в интервью австрийскому телеканалу ORF, выдержку из которого приводит австрийское радио.

 

 




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