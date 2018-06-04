Путин назвал причину переносов встречи с Трампом

Российский президент Владимир Путин заявил, что его встреча с американским лидером Дональдом Трампом до сих пор не состоялась из-за ожесточенной внутриполитической борьбы в США.

"Это нужно спросить у наших коллег из Соединенных Штатов. На мой взгляд, это последствие ожесточенной внутриполитической борьбы в США", — как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил Путин в интервью австрийскому телеканалу ORF, выдержку из которого приводит австрийское радио.