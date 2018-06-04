Начальник полиции Армении Валерий Осипян прокомментировал решение об освобождении мэра Масиса Давида Амбарцумяна. Как передает «Арменпресс», об этом он сказал в беседе с журналистами 4-го июня, в НС Армении.

По его словам, полиция и СК Армении сделали свою работу, такое решение же принял суд. «Прошу все вопросы направлять в суд»,- сказал он.

На вопрос, есть ли у полиции все видеоматериалы, в которых видно, как мэр Масиса и его подельники принимают участие в беспорядках, Осипян ответил: «Вероятно, видеоматериалов было достаточно, раз следственные органы приняли решение о задержании. Прошу все вопросы направлять в суд»,- сказал он.

Как сообщалось ранее, мэру города Масиса Давиду Амбарцумяну предъявлено обвинение. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета Армении, обвинения предъявлены также другим 4 лицам, арестованным в уголовного дела по факту беспорядков, произошедших 22-ого апреля в административном районе Эребуни.

По расследуемому следственным управлением Следственного комитета Армении по Еревану уголовному делу по факту беспорядков, произошедших 22-ого апреля в административном районе Эребуни, задержаны 5 человек по подозрению в участии в массовых беспорядках.

Ранее СК сообщил, что 22-ого апреля 2018 года группа лиц, некоторые из которых были в медицинских масках, напала на граждан, проводивших акцию протеста, и применила в отношении них насилие, пустив в ход камни, дубинки и электрошокеры.

Проработан план следственных действий, создана следственная группа и по эпизодам проводится всестороннее, объективное и полное расследование, направленное на установление личностей предполагаемых преступников.

В ходе предварительного следствия были скачаны и приобщены к материалам уголовного дела видеозаписи инцидента, произошедшего на пересечении улиц Эребуни и 26-ой улицы в квартале Нор-Ареш, а также появившиеся в прессе публикации о случившемся. Подразделениям Полиции поручено предпринять оперативно-розыскные мероприятия.

В результате предпринятых мероприятий по подозрению в совершении деяния, предусмотренного частью 2 статьи 225 (“Участие в массовых беспорядках”) Уголовного кодекса РА, были задержаны 5 человек: мэр города Масиса Давид Амбарцумян, заместитель мэра Карен Оганян и жители Масиса – С. Саакян (1982 г.р.), Г. Амбарцумян (1995 г.р.) и Г. Хачатрян(1988 г.р.). Им всем 1 июня были предъявлены обвинения.

Житель Нор Ареша, молодой человек 1995 года рождения был арестован по подозрению в причастности к беспорядку.

Так, по состоянию на 1 июня, в рамках уголовного дела задержано 7 человек, 5 из которых являются обвиняемыми, а 2 являются подозреваемыми.

Предварительное следствие продолжается. Предпринимаются меры, направленные на обеспечение всестороннего, объективного и полного исследования всех обстоятельств произошедшего.

Позже Ереванский суд общей юрисдикции освободил мэра города Масис Давида Амбарцумяна и его заместителя Карена Оганяна. Суд отклонил ходатайство следователя об аресте и признал решение об аресте неправомерным. Решение принято судьей Татевик Григорян.

В отношении обоих избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.