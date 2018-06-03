Нетаньяху перенес дебаты в Кнессете о геноциде армян до завершения выборов в Турции

Премьер-министр и глава МИД Израиля Биньямин Нетаньяху принял рекомендации внешнеполитического ведомства страны перенести обсуждение в Кнессете (парламенте) законопроекта о признании геноцида армян до завершения назначенных на 24 июня досрочных парламентских выборов в Турции. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба МИД еврейского государства в распространенном коммюнике, передает Арменпресс со сстлкой на ТАСС.

"Премьер-министр Нетаньяху принял рекомендации МИД перенести парламентские дебаты по закону о признании геноцида армян до момента завершения назначенных на 24 июня выборов в Турции, так как обсуждение этого вопроса в заранее назначенную дату могло бы быть использовано в избирательной кампании [президентом Турции Реджепом Тайипом] Эрдоганом", - говорится в документе. По данным израильского государственного радио Kan, обсуждение вопроса о признании геноцида армян было запланировано на 3 июня.

28 мая спикер Кнессета Юлий Эдельштейн перенес на неопределенный срок запланированное на тот же день голосование по признанию геноцида армян. По утверждениям газеты The Jerusalem Post, он сделал это из-за отсутствия уверенности в том, что документ наберет большинство голосов. 14 февраля израильский парламент уже отклонил предложенный лидером оппозиционной партии "Еш атид" Яиром Лапидом законопроект о признании геноцида армянского народа.

23 мая Кнессет одобрил предложение о проведении пленарной дискуссии по поводу признания геноцида армян, сообщила тогда парламентская пресс-служба. За это предложение тогда проголосовали 16 присутствовавших из 120 депутатов израильского парламента, 10 парламентариев высказались против. Инициатором проведения такой пленарной дискуссии стала лидер оппозиционной ультралевой партии "Мерец" Тамар Зандберг.