Для  обеспечения  стабильности в Арцахе Левон Тер-Петросян считает необходимым призыв  главы Армении

Армянский национальный конгресс распространил публикацию председателя АНК Левона Тер-Петросяна под заголовком «Левон Тер-Петросян. Сигнал оптимизма». Он считает необходимым вмешательство и призыв нейтральной стороны для восстановления стабильности и бесперебойной работы государственной машины. Этой стороной является глава Армении, еще с 1993г. официально объявившей себя гарантом безопасности НКР – Никол Пашинян.

Арменпресс представляет публикацию.

«То, что произошло в Армении, мягко говоря, недопустимо в Арцахе. Имею в виду массовые акции протеста и давление на власти НКР. Для государства, находящегося в состоянии войны, это может иметь катастрофические последствия. Не раскрывая скобки, скажу только, что последствия, бесспорно, понятны для любого разумного человека.

То, что виновники инцидента, ставшего поводом для массовых акций, должны быть строжайше наказаны, никто не сможет отрицать, и в этой связи президент Арцаха также сделал четкие заверения. Однако выполнение требования об отставке начальника полиции и главы СНБ станет тяжелым ударом по властной системе НКР, чем не преминут воспользоваться наши противники. После Армии страны Полиция и СНБ – важнейшие органы по обеспечению безопасности Карабаха, и их нельзя подвергать потрясениям.

Поскольку требования адресованы Бако Саакяну, его слово, каким бы авторитетным ни было, не будет убедительным для протестующих. Нужно вмешательство и призыв нейтральной стороны - для восстановления стабильности и бесперебойного функционирования государственной машины. Этой стороной является глава Армении, еще с 1993г. официально объявившей себя гарантом безопасности НКР, – Никол Пашинян.

Напомню, что подобная ситуация сложилась в Нагорном Карабахе и в 1993г. Для разрешения ее я и Вазген Саркисян спешно полетели на вертолете в Степанакерт и после серьезных совещаний с руководителями НКР, очень быстро разрешили вопрос укрепления власти и обеспечения стабильности страны.

Будем надеяться, что и на этот раз удастся решить вопрос. И в этом деле свой авторитет в Арцахе просто обязаны использовать также Роберт Кочарян, Серж Саргсян, Аркадий Гукасяни Самвел Бабаян – даже ценой незамедлительного освобождения последнего. Оставив в стороне все противоречия, нельзя оставить Бако Саакяна в одиночестве».