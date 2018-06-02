В Турции создали компанию по производству первого отечественного автомобиля

Компания по производству первого отечественного автомобиля Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret создана в Турции, говорится в сообщении новой компании. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

Отмечается, что компания создана в соответствии с протоколом, подписанным в ноябре прошлого года по инициативе президента Турции Тайипа Эрдогана.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ организована с участием турецких Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell и Zorlu Holding при координации с Министерством науки, промышленности и технологий и Союзом торговых палат и товарных бирж (TOBB) Турции. Доля Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell и Zorlu Holding в новой компании составляет по 19 %, ТОВВ – 5%.

Ранее Эрдоган заявил, что в 2019 году в Турции планируется выпустить прототип первого отечественного автомобиля, а в 2021 году такие машины поступят в продажу. Турецкий лидер добавил, что он намерен купить первый отечественный автомобиль.